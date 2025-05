Atomfalls Wicked Isle-utvidelse kommer i juni

HQ

I forkant av Atomfalls lansering i mars gjorde Rebellion det klart at spillet relativt snart ville bli utvidet med en historiepakke som ville ta eventyret til et helt nytt område kalt Wicked Isle. Den faste ankomstdatoen for denne utvidelsen ble aldri nevnt, eller rettere sagt, den ble ikke ...

Rebellion har nå avslørt at Wicked Isle vil debutere 3. juni på alle plattformer. Vi vet ennå ikke mye mer om hva denne historiepakken vil tilby fansen, men teaseren som ble delt på X bekrefter at det å komme til Wicked Isle innebærer en kort båtreise.

Har du planer om å sjekke ut Wicked Isle?