Atomferskener selges for en overraskende høy pris

I 2011 ble Tohoku-regionen i Japan rammet av et jordskjelv som forårsaket atomulykken i Fukushima, en av de verste hendelsene som er registrert siden Tsjernobyl-katastrofen. Mer enn ti år senere ønsker Tokyo Electric Power Company (eller Tepco) å gjenopprette regionens image.

Mens oppryddingsprosessen fortsatt pågår, har Tepco begynt å selge produkter fra regionen (via The Telegraph). Ferskener har nemlig funnet veien fra Fukushima ut i verden. De har ankommet Harrods i London, men du må betale en god slant for dem, ettersom de koster £80 (~100 dollar).

Målet med salgskampanjen er å få folk til å slutte å tro at maten er forurenset. I stedet ser det ut til at det eneste som hindrer deg i å kjøpe fersken fra en radioaktiv region, er størrelsen på bankkontoen din.

