Forskere har flyttet dommedagsklokken nærmere midnatt enn noen gang: Bare 85 sekunder igjen

HQ

Bulletin of the Atomic Scientists har stilt sin symbolske dommedagsklokke til 85 sekunder før midnatt, det nærmeste den noen gang har vært, med henvisning til eskalerende globale trusler fra nukleære makter, konflikter, kunstig intelligens og klimaendringer. Dette markerer et skift på fire sekunder nærmere utslettelse sammenlignet med i fjor.

Den Chicago-baserte organisasjonen advarte om at aggressiv og nasjonalistisk atferd fra USA, Russland og Kina er i ferd med å undergrave atomvåpenkontrollen og det internasjonale samarbeidet. Konflikter: Russlands pågående krig i Ukraina, USAs militære aksjoner i Iran og Latin-Amerika, den økende spenningen på Koreahalvøya og trusler mot Taiwan ble alle nevnt som faktorer som øker risikoen.

Ekspertene trakk også frem AI-relaterte farer, deriblant potensiell integrering i militære systemer, opprettelse av biologiske trusler og bruk til å spre desinformasjon globalt. I tillegg nevnte de også klimaendringene og svekkelsen av diplomatiske rammeverk.

Klokken, som første gang ble opprettet i 1947 under den kalde krigen, er ment å signalisere hvor nær menneskeheten er en selvpåført global katastrofe. Dette er den tredje gangen på fire år som Bulletin har flyttet klokken nærmere midnatt... For mer, sjekk ut Alt du trenger å vite om dommedagsklokken.