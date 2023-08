Atomic Heart - Tilintetgjørelsesinstinkt

HQ

Comrade Major Nechayev plukker opp Secateur, en railgun rett fra Doom, og mater den med kuler nok til å forsyne en liten hær. "Nå begynner moroa", utbryter han, og det er jo helt greit. Men med tanke på at jeg har brukt den første timen av dette to og en halv til tre timer lange DLC-spillet på å gjemme meg i buskene og av og til knuse morderroboter i hodet med et definitivt mindre spennende nærkampvåpen, er det allerede litt for sent. Og det er kanskje det største problemet med Annihilation Instinct, den første av fire planlagte DLC-er til Atomic Heart: Det spiller ikke alltid på sine sterke sider.

Utvidelsen finner sted i et nytt område kalt Mendeleev Complex, og handlingen tar til rett etter avslutningen av hovedspillet med vår hovedperson Comrade Major Nechayev, også kjent som P-3, fratatt våpnene sine og sin trofaste allierte Charles, som ga oss tonnevis av pseudomagiske evner å leke med. Etter den ganske kjedelige åpningen begynner det å hete til når vi møter forskeren Lebedev, som gir oss den nevnte Secateur og en ny evne kalt Technostasis, som lar oss fryse tiden. Til gjengjeld for disse gavene gir Lebedev oss i oppdrag å finne åtte unike BEA-D-er, kubiske roboter som på en eller annen måte kan få Nora (den kåte våpendispenser-AI-en fra originalspillet) til å bli tilregnelig igjen og oppheve nedstengningen av vitenskapskomplekset og områdene rundt.

De nye kreftene og våpnene trengs, for Annihilation Instinct er knallhard. På et tidspunkt, da jeg gikk inn i et stort område, ble jeg møtt av en Plyusch, en av de vanskeligere fiendene fra hovedspillet, og hjertet mitt sank litt. Men før kampen faktisk kunne begynne, startet en cutscene som viste den farlige skapningen bli fullstendig revet i filler av en av de nye fiendetyper. Spillet er i det minste høflig nok til å advare deg.

Handlingen kretser rundt den kåte våpendispenseren Nora, men det er ganske vanskelig å følge med.

Først ut er en drapsdukke som kan utføre en dødelig danselignende kampsport og til og med rive av seg lemmene, slik at midtkroppen blir ganske utsatt hvis du klarer å unngå hendene og føttene som flyr rundt som barberblader. I utgangspunktet er disse fiendene tøffe, men de er ingenting sammenlignet med BEA-Ds. Hver for seg er disse små svevende kulene ikke så farlige, men når de kobler seg sammen, blir de en skikkelig hodepine som oftest kureres ved at de hugger hodet av deg.

Heldigvis gir de nye våpnene deg en sjanse. Secateur har plass til hundre kuler i ett enkelt magasin (og enda flere hvis du oppgraderer den), og som om ikke denne ildkraften var nok, kan den også bruke energi og avfyre en horisontal laser som skjærer gjennom robotfiender og er helt avgjørende for å skille sammenkoblede BEA-D-er. Og selv om Klusha - en slags spade-harpun-hybrid - ikke er så allsidig, kan den likevel gjøre stor skade når den kombineres med Technostasis-evnen.

Kampene er som nevnt enda tøffere enn i hovedspillet, men dessverre føles de ikke alltid like rettferdige. Mange områder er dårlig designet med mange hindringer som ikke gir dekning, men som det er lett å bli sittende fast i når du prøver å flykte raskt med dash-trekket ditt. Dessuten hoper fiendene seg bare opp, og som oftest endte jeg opp med å dø, ikke fordi jeg ikke klarte å lese eller reagere på angrepsmønsteret deres, men rett og slett fordi jeg ble omringet og satt fast mot en vegg eller et miljøhinder. Kombinert med et ganske upålitelig system for automatisk lagring ble dette ganske frustrerende, og jeg måtte faktisk sette ned vanskelighetsgraden for å være sikker på at jeg ikke skulle ødelegge kontrolleren.

Dessverre er ikke kampene det eneste som mangler i denne DLC-en. Selv om spillet foregår rett etter slutten av hovedspillet, er sjansen stor for at du plukker opp Annihilation Instinct etter å ha slått Atomic Heart i februar eller mars. Dette gjør den allerede innviklede historien vanskelig å følge, og jeg slet med å finne noen mening i den. Og det som er enda verre, er at spillet gjør en dårlig jobb med å minne deg på kontrollene og de grunnleggende mekanikkene, til tross for at det ikke kaster bort tid på å kaste deg inn i kampens hete.

Si hei til min lille venn!

Det viktigste salgsargumentet for Atomic Heart var selvfølgelig ikke historien i seg selv, men snarere omgivelsene. Den tekno-utopiske visjonen om Sovjetunionen var mesterlig gjenskapt, men dessverre spiller dette aspektet en mye mindre rolle i Annihilation Instinct. Det robotbefengte undergrunnskomplekset og de omkringliggende våtmarksområdene er fortsatt vakre og inneholder mange vellagede detaljer, men det føles mye mindre spennende uten alle de sovjetiske memorabiliaene som ligger strødd rundt omkring. Og selv om lydsporet nok en gang akkompagnerer de hektiske kampene på en effektiv måte, treffer ikke den klassiske musikken og de tunge rockemelodiene den samme tonen som USSR-tidens melodier fra hovedspillet. Spillet har i det minste fortsatt en merkelig tone, med P-3 som stadig blir trakassert av en snakkende and, og funksjonshemmede roboter som er strødd rundt på til tider morsomme, til tider uanstendige måter.

Annihilation Instinct Jeg sitter igjen med blandede følelser. På mange måter er opplevelsen mindre polert enn i hovedspillet, men på den annen side får du en anstendig mengde innhold for de 10 kronene, og DLC-en gir et solid grunnlag for videre eventyr i den unike verdenen til Atomic Heart. Hvis de neste utvidelsene fortsetter å legge til flere lag i kampene og klarer å løse noen av designfrustrasjonene, kan Season Pass for Atomic Heart ende opp med å bli like oppslukende som den opprinnelige opplevelsen.