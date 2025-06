Atomic Heart II er under aktiv utvikling hos Mundfish

Atomic Heart fortsetter å være en suksess for utvikleren Mundfish, og det er derfor ikke overraskende at en oppfølger allerede er satt i aktiv utvikling, og at den tilsynelatende er kommet ganske langt.

Spillet, som er kjent som Atomic Heart II, ble nettopp avslørt på Summer Game Fest i form av en trailer som ga oss et glimt av det actionfylte og virkelig slående gameplayet. Faste detaljer om prosjektet er sparsomme akkurat nå, ettersom vi ikke engang blir fortalt om de fullstendige plattformlanseringsplanene, ettersom vi bare vet at det kommer til PC og "konsoller". Det er heller ikke noe ord om et utgivelsesvindu ennå.

Forvent likevel en åpen verden fylt med muligheter til å utforske og fiender og farer å overvinne, alt mens du bruker en skifer med kraftige evner og verktøy som føles som om de hører hjemme i Rapture.