Atomic Heart, Shadow Warrior 3, Gundam og flere kommer for Game Pass

For to uker siden presenterte Microsoft hva vi kan forvente av Game Pass i begynnelsen av februar, og nå er tiden inne for å avsløre hva vi kan se frem til i løpet av andre halvdel av måneden. Det er et ganske imponerende utvalg av spill i forskjellige sjangere, med Atomic Heart som hovedtrekk.

Her er hele listen:

Madden NFL 23 (konsoll og PC) EA Play – 9. februar



SD Gundam Battle Alliance (sky, konsoll og PC) – 9.



Mount & Blade II: Bannerlord (sky, konsoll og PC) – 14.



Cities: Skylines - Remastered (Cloud og Xbox Series X|S) – 15.



Shadow Warrior 3: Definitive Edition (sky, konsoll og PC) – 16.



Atomic Heart (sky, konsoll og PC) – 21.

Som vanlig er det også andre tillegg og fordeler, som du kan lese mer om over på Xbox Wire. Som vanlig kan du forhåndsinstallere disse spillene med Xbox-appen for å være klar til å spille dem allerede i det sekundet de legges til abonnementstjenesten.

Hva vil du få ut av dette utvalget?

Dessverre er det også noen spill som forlater Game Pass. Sørg for at du spiller disse før 15. februar, eller kjøp dem før det, da du har opptil 20% rabatt til den datoen.