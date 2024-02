Atomic Heart: Trapped in Limbo

Jeg var aldri særlig begeistret for Atomic Heart. Mens andre kunne se forbi eventuelle begrensninger i spillet og nyte den ambisiøst utformede mytologien, ble jeg slått av hvor stivt, monotont og direkte kjedelig det var. Mundfishs russiske Bioshock-plagiat ble aldri noe mer enn et skuldertrekk, så her er det viktig at du vet hvor jeg står i forhold til Gamereactors Atomic Heart-vurdering. Jeg ville aldri gitt mer enn kanskje maks 5/10 til grunnspillet, og det er viktig å ha det i bakhodet når du leser videre. Atomic Heart var og er et stilig designet produkt, der den faktiske spillbarheten aldri nådde over "svært middelmådig", og det er med de forventningene jeg startet på utvidelsen Trapped in Limbo her om dagen.

Opplegget er like enkelt som det er skrudd sammen. Rett etter sluttsekvensen i grunnspillet tar denne utvidelsen over, og ifølge utviklerne selv er tanken at man her skal lære mer om opprinnelsen til P-3. Etter å ha spilt gjennom Trapped in Limbo kan jeg imidlertid ikke si at jeg er blitt noe særlig klokere. I stedet er jeg blitt skikkelig irritert. Jeg har blitt irritert ved flere anledninger. Den grunnleggende ideen her er å virkelig teste spillerens tålmodighet. Du blir stilt overfor en hel rekke ulike utfordringer i form av behagelig fantasiløse, dumt uvarierte plattformmomenter, og du må virkelig overse den mangelfulle hoppmekanikken her for i det hele tatt å komme deg gjennom den første lille hinderløypen.

Designet er mer eller mindre hentet fra Röjar Ralfs Sugar Rush-verden, der tyggegummiskinner, sukkerstangbaner og svevende bakverk danner ryggraden i en hinderløype som føles som tatt ut av et mobilspill. Du må hoppe på pepperkakekaker før de snurrer deg ned i avgrunnen (til den visse død), unngå harde karameller og treffe de myke, lande i fløte og skyte ladende sukkerfigurer med en knallrosa hagle. Jeg skjønner at spillutviklerne lo godt av alle de morsomme ideene når de først var klekket ut, for i hendene på et mer erfarent team med bedre forståelse for plattformspill kunne mye av det som tilbys her ha fungert.

Men ingenting fungerer. Ingenting.

Hoppingen er skjødesløst upresis og det faktum at Mundfish har slengt inn lange partier med Subway Surfer-baner der jeg i rollen som and må gli rundt og unngå hindringer, burde nesten regnes som frekt med tanke på at Trapped in Limbo faktisk koster 8,99 pund. Etter å ha tvunget meg gjennom dette burde jeg i stedet få de pengene, per minutt. Som kompensasjon. For Trapped in Limbo føles som spillende, knallrosa tortur i seg selv. Atmosfæren skal liksom være Alice i Eventyrland-aktig med klare trekk fra Bioshock Infinite, men ingenting fungerer. Verre spill er også vanskelig å finne med mindre vi begynner å grave i den verste haugen fra 2023 der udødelige supermesterverk som Skull Island: Rise of Kong og Walking Dead: Destinies er overfylt. Mundfish burde nå ha innsett at design ikke er nok. Stilige polygonkaker eller lekre arkivrom i et russisk forskningssenter (grunnspillet) redder ikke et FPS fra elendig spillmekanikk og spenningsløse fiendemøter.