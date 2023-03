Atomic Heart treffer 5 millioner spillere

HQ

Atomic Heart, den åpne FPS fra utvikleren Mundfish, har nådd over 5 millioner spillere i ukene siden den ble lansert.

Som bekreftet av Mundfish over på Twitter, har Atomic Hearts spillertall nådd et imponerende antall. Selv om Game Pass sannsynligvis blåser opp det tallet noe, på grunn av at folk kan spille spillet som en del av abonnementstjenesten, beviser det fortsatt at spillet er populært.

Mundfish planlegger angivelig å dra nytte av denne populariteten, og har allerede planer om et Atomic Heart 2.

