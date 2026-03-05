Atomic Heart sin siste utvidelse lanseres i april

HQ

2023-skytespillet Atomic Heart har hatt en god del DLC-er på dette tidspunktet, men den fjerde utvidelsen - Blood on Crystal - vil endelig lukke døren til den overordnede historien. Vi har tross alt Atomic Heart II å komme til på et tidspunkt.

Den siste utvidelsen for Atomic Heart følger en av avslutningene i hovedspillet, og gjør oss klare til å møte skurken CHAR-les i et siste møte. Bevæpnet med nye krefter og våpen fra de andre DLC-ene blir vi satt på prøve mot noen eksperimentelle fiender som blokkerer veien til målet vårt.

Blood on Crystal-utvidelsen til Atomic Heart lanseres 16. april. Den lanseres på PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series X / S-konsoller. Kanskje med historien pakket inn, kan vi se en komplett utgave lanseres på Switch 2 en dag.