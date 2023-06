Atomic Hearts viser frem nye, kule fiender i DLC-teaser

HQ

I forrige måned ga Mundfish oss et kort klipp av det nye området som Atomic Hearts' første utvidelse vil by på, men vi kommer heller ikke til å slåsse mot de samme fiendene der.

Dagens teasertrailer avslører at en ny fiendetype kalt BEA-D vil bli inkludert i utvidelsen. Et ganske passende navn, for disse små kuleformede robotene kan koble seg sammen. Slutten viser at det ikke bare er snakk om to, tre stykker av dem heller.

Vi må fortsatt nøye oss med å vite at utvidelsen lanseres en gang i sommer, men det er også noe tilgjengelig allerede nå. En ny gratis oppdatering har lagt til en fotomodus og mer til Atomic Hearts, så nå er det mye enklere å ta fantastiske skjermbilder av det vakre spillet.

HQ