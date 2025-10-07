ATP åpner for å innføre varmeregler etter kaskaden av walkovers i Shanghai

HQ

Shanghai Masters har vært katastrofal: en kaskade av walkovers har kastet en skygge over Masters 1000. Spillere som Casper Ruud, Tomas Machac, David Goffin, Terrence Atmane, Hamad Medjedovic Wu Yibing og den høyest rangerte spilleren, Jannik Sinner, trakk seg midt i partiet, kvalt av varmen og luftfuktigheten. Novak Djokovic kastet opp flere ganger under vekslingene.

Temperaturen nådde rundt 30 ºC, og luftfuktigheten nådde noen ganger 80 %. Holger Rune ble hørt spørre en funksjonær om det var forventet at spillerne skulle "dø på banen". Men dette er ikke den eneste tennisturneringen der spillere har klaget over de ekstreme forholdene de tvinges til å spille under: I Cincinnati kollapset Arthur Rinderknech på banen under en kamp i august i fjor.

Som et resultat av dette har ATP bekreftet at de vil studere og implementere en varmepolitikk. "Ytterligere tiltak, inkludert implementeringen av en offisiell varmepolitikk, blir for tiden evaluert i samråd med spillere, turneringer og medisinske eksperter", sier ATP til Reuters.

Hvordan kan en varmepolitikk se ut i tennis?

Varmeregler er vanlig i andre idretter som utsetter utøverne sine for ekstrem varme over lengre tid, som sykling. Forrige helg ble varmepolitikken i Formel 1 implementert for første gang noensinne i Singapore, noe som gjorde det mulig for førerne å bruke kjølevester med rør der det strømmer kjølig luft (hvis de velger å la være, må de legge til litt ekstra vekt på bilen for ikke å få en urettferdig fordel).

Det gjenstår å se hvordan varmepolitikken vil bli implementert i tennis. Den viktigste løsningen ville være å... rett og slett ikke spille når varmen eller luftfuktigheten er for høy, eller å spille innendørs (men det ville endre spilleforholdene mellom kampene). ATP sier at de allerede iverksetter flere tiltak i tilfeller av ekstrem varme, for å beskytte spillernes helse under konkurranser.

Hva tror du ATP kan gjøre for å redusere varmen og luftfuktigheten i konkurranser som Shanghai Masters?