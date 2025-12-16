ATP avslører ny varmepolitikk etter at spillerne har klaget på pinefulle temperaturer i 2025

HQ

ATP har bekreftet og beskrevet de nye retningslinjene for varme, etter at mange spillere har uttrykt bekymring over de ekstreme temperaturene de ble tvunget til å spille i, spesielt i Shanghai Masters, der spillere som Jannik Sinner, Casper Ruud, Tomas Machac, David Goffin og Terence Atmane trakk seg på grunn av pinefulle temperaturer.

"Den nye varmeregelen gir en strukturert, medisinsk støttet tilnærming til håndtering av ekstrem varme, med mål om å beskytte spillernes helse", uttalte ATP på mandag, og forklarer at den fungerer i henhold til Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), en internasjonalt anerkjent indeks som brukes til å måle menneskelig varmestress i direkte sollys.

Hvis WBGT når 30,1 C (86,18 F) eller høyere i de to første settene av en singlekamp i best av tre sett, kan hver av spillerne be om en 10-minutters avkjølingspause etter det andre settet, og det vil gjelde for begge spillerne, der de får lov til å drikke væske, skifte klær og dusje. Hvis WBGT når over 32,2 °C, blir kampen avbrutt.