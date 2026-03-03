ATP Challenger-turnering evakuert i De forente arabiske emirater etter at eksplosjoner ble hørt i det fjerne

HQ

Konflikten i Midtøsten har ført til forstyrrelser i mange idrettskonkurranser, som avlyste fotballkamper og frykt for avlysning av Formel 1-løp i Bahrain og Saudi-Arabia. De forente arabiske emirater ble også rammet av eksplosjoner fra iranske luftangrep, noe som førte til at en Challenger-tennisturnering i Fujairah ble avlyst.

Bildene viste hvordan spillerne og funksjonærene forlot tennisbanen løpende etter at eksplosjoner ble hørt i det fjerne. Alle ble evakuert fra stedet uten rapporterte hendelser. Kameraer fanget til og med opp uhyggelige bilder av tennisbanene som var helt tomme, med grafikken fra resultattavlene fortsatt til stede i bildet.

Konflikten har også ført til at noen spillere er strandet i Dubai, deriblant de nylige Dubai-mesterne og finalistene Daniil Medvedev og Tallon Griekspoor, samt Holger Rune, som er i Qatar for å komme seg etter en skade. "ATP følger nøye med på utviklingen av situasjonen i Midtøsten og er i jevnlig kontakt med våre spillere, deres støtteteam og relevante lokale myndigheter", sier ATP i en uttalelse til Reuters.

De som fortsatt er fanget i disse landene, blir innkvartert på turneringens offisielle hoteller. Noen av dem skal etter planen spille denne uken i Indian Wells, men det er ikke sikkert at de rekker det i tide før helgens første kamp, slik som de seedede spillerne Medvedev og Rublev.