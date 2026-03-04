ATP dekker kostnadene for evakuering av spillere som er strandet i Emiratene: flybilletter koster 5000 euro

HQ

ATP Challenger-tennisturneringen i Fujairah i De forente arabiske emirater ble avlyst på tirsdag på grunn av konflikten i Midtøsten. Ifølge Turkiye Today utløste nemlig vrakrester fra en drone en brann på et oljefelt i nærheten. Før denne hendelsen ble noen kamper avbrutt da det hørtes eksplosjoner i nærheten: det var et droneangrep mot et oljeanlegg 15 km fra tennisbanene. En video viste spillerne som løp vekk og etterlot tennisbanene tomme.

Da turneringene ble avlyst, måtte spillere fra hele verden forlate landet, men med stengt luftrom og hundrevis av mennesker på vei ut, var det ikke lett. Det ble først rapportert at flybillettene kostet så mye som 5000 euro for et charterfly som ATP organiserte, og senere gikk det rykter om at ATP bare ville dekke halvparten av billettkostnadene for spillerne.

Ifølge spilleren Ilya Ivashka vil ATP imidlertid dekke alle billettprisene for alle tennisspillerne som er strandet i Fujairah, og alle vil bli evakuert uten kostnad. Med billettpriser som stiger til 5000 dollar for å forlate Dubai, blir det ikke billig, men spillerne roser ATPs gest for å sikre at alle kan forlate landet så snart som mulig.