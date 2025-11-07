ATP endrer logoen sin: Den har blitt "reimagined for den digitale tidsalderen"

HQ

The Association of Tennis Professionals (ATP) har kunngjort den nye logoen, som er "forenklet og redesignet for den digitale tidsalderen", deres sjette logo siden det styrende organet for profesjonell herretennis ble opprettet i 1972. Logoen er svært lik, beholder typografien og bruker de samme fargene, men eliminerer ordet "Tour" og bildet av tennisspilleren i midten for å forenkle den og "forbedre allsidigheten på tvers av plattformer og produkter".

Fra nå av vil ATP Tour (den viktigste - og eneste - elitetouren i tennis) bruke denne logoen, uten "Tour"-delen. ATP Challenger Tour, deres andre nivå-tour, ble ikke nevnt, men det forventes at den vil endre seg tilsvarende.

"Vår nye identitet fanger opp tourens dramatikk, presisjon og dynamikk, og skaper kontakt med dagens fans samtidig som den inspirerer den neste generasjonen som oppdager tennis for første gang", sier ATPs administrerende direktør Eno Polo.

ATP sier at logoutviklingen er en del av en større merkevareoppdatering, som skal rulles ut på tvers av ATPs berøringspunkter i 2026, og som inkluderer en strategi for å engasjere yngre målgrupper, med flere partnerskap som de med TikTok og Overtime. Dagen etter den nye logoen ble det kunngjort et nytt partnerskap med Spotify for å få mer videoinnhold til plattformen.

Tidligere i 2025 endret også WTA, kvinnenes motstykke, logoen sin fra 2020, og det internasjonale tennisforbundet (ITF) kunngjorde en mye større endring: Det vil bli omdøpt til "World Tennis" for å være på linje med andre internasjonale forbund som World Athletics og World Aquatics.