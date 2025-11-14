ATP-finalene, semifinalene på lørdag er bekreftet: "Det er ikke et stort handikap, men..."

HQ

ATP har bekreftet rekkefølgen for semifinalene i ATP Finals på lørdag. Jannik Sinner har fått ettermiddagsskiftet: Han spiller klokken 14:00 CET, 13:00 GMT mot Alex de Miñaur. Carlos Alcaraz spiller på kveldsskiftet, kl. 20:30 CET, 19:30 GMT, mot Alexander Zverev eller Felix Auger-Aliassime, avhengig av utfallet av kveldens kamp.

Det stramme tidsskjemaet tvinger Sinner til å spille to tenniskamper på 24 timer: Han spiller mot Ben Shelton fredag kl. 14:00 CET, den siste gruppespillkampen som er uviktig: Shelton er allerede slått ut, og Sinner har sikret seg kvalifisering som gruppeleder. Kveldens store kamp mellom Zverev og Auger-Aliassime ble lagt til det mer attraktive kveldsskiftet, kl. 20:30 CET.

I tilfelle Sinner kvalifiserer seg til finalen, vil han imidlertid ha flere timers hvile enn Alcaraz, som spiller semifinalen lørdag kveld, og - i tilfelle han vinner - vil han spille finalen mindre enn 20 timer senere, på søndag ettermiddag.

Alcaraz vil hvile kortere tid før en eventuell finale: "Det er ikke et stort handikap, men..."

"Det er klart at jo mindre restitusjonstid du har, jo verre er det. Jeg sier ikke at det er et stort handikap, men det er ikke det samme å være ferdig halv tolv eller tolv og legge seg klokken to om natten som å legge seg klokken elleve og gjøre alt mye tidligere. Restitusjonstid og hviletid har stor innvirkning på å være i god form til søndag," sier Alcaraz (via Marca).

Tror du Alcaraz og Sinner tørner sammen i en ny finale på søndag?