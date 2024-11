ATP Finals 2024: de første resultatene og mandagens og tirsdagens kamper

HQ

ATP Finals ATP Finals 2024 startet forrige søndag, 10. november, med de to første kampene, og fortsetter frem til neste søndag, 17. november, for den siste ATP-konkurransen denne sesongen. I turneringen i Torino møtes de åtte beste spillerne i verden i en gruppespillfase, før de to beste spillerne i hver gruppe møtes i semifinalene på lørdag.

Disse er Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Casper Ruud, Alex de Minaur og Andrey Rublev. Novak Djokovic måtte trekke seg på grunn av en skade.

ATP-finalens resultater fra søndag 10. november

I går fikk Jannik Sinner sin første seier mot Alex de Minaur: 6-3, 6-4.

Taylor Fritz slo også Daniil Medvedev 6-4, 6-3. Alle fire spiller i samme gruppe.

I dag, mandag 11. september, spiller Carlos Alcaraz mot Casper Ruud kl. 14.00 norsk tid, og Zverev møter Rublev kl. 20.30 norsk tid. Tirsdag går vi tilbake til den første gruppen: Medvedev mot de Minaur og Sinner mot Fritz.