Attack on Titan 3 avslørt på Summer Game Fest

Hvis du fremdeles ikke har kommet over slutten, og vil se om du har en sjanse til å stoppe Rumbling selv, vil du kunne dykke tilbake til noen av favorittøyeblikkene dine, og møte Eren i Attack on Titan 3, som ble annonsert som en del av Summer Game Fest.

Traileren på fremvisningen besto i stor grad av å vise oss animeens nøkkeløyeblikk, og vi kunne spille gjennom dem alle. Fra Hanges siste kamp mot de kolossale titanene, til Levi som smadrer apetitanen sønder og sammen, kommer vi til å fly rundt og skjære halsen over på titaner hvor vi kan.

Den første speiderrapporten for Attack on Titan 3 kommer 1. juli, og spillet lanseres på PC via Steam, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2.