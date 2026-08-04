Attack on Titan 3 kommer til PC og konsoller i desember

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Koei Tecmo og utvikleren Omega Force har hele tiden vært ganske tydelige på at Attack on Titan 3 skulle lanseres en gang i løpet av vinteren, men de to har aldri gitt en konkret bekreftelse på om dette ville skje i slutten av 2026 eller i begynnelsen av 2027. Nå har vi fått en oppdatering på dette området.

Som en del av en direktesending har det blitt vist en omfattende presentasjon av spillet, ledsaget av en bekreftelse på utgivelsesdatoen for tittelen, og den gode nyheten er at det vil bli lansert før utgangen av kalenderåret.

Attack on Titan 3 Spillet vil, i likhet med det meste annet, ikke kunne måle seg med Grand Theft Auto VI, men det vil også være en av de siste store lanseringene i år, med en debut planlagt til 10. desember 2026 på PC, PS5, Xbox Series X/S og Switch 2.

Med dette i bakhodet kan du se lanseringsvideoen nedenfor, som byr på over åtte minutter med spennende spillopplevelser å beundre.