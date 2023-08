Åtte år senere minnes fans og utviklere med kjærlighet The Order: 1886

HQ

Hvis du har glemt det, så var The Order: 1886 et spill som foregikk i en alternativ versjon av 1800-tallets London, der kong Arthurs riddere beskyttet gatene mot varulver og vampyrer. Selv om det var et visuelt enestående spill for sin tid, tok det bare rundt 6-7 timer å spille gjennom hele spillet.

Dette gjorde at det i beste fall fikk en lunken mottakelse hos kritikerne, men åtte år senere, etter at Digital Foundry la ut en video av spillet i 60 fps på PS5, har spillere og utviklere delt gode minner om The Order: 1886.









Noen utviklere har sagt at The Order: 1886 var utrolig viktig for den grafiske utviklingen fremover. Noen var forundret over at spillet aldri fikk en oppfølger eller mer støtte fra bransjen, mens andre rett og slett lurte på hvorfor spillet ble utskjelt da det ble lansert, spesielt etter at andre nyere spill har blitt hyllet selv om de har hatt kort spilletid.

Vil du se et nytt spill i The Order-universet?