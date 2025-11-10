Åtte drept i bileksplosjon nær Det røde fort i Delhi

HQ

Minst åtte personer ble drept mandag etter at en bil eksploderte i nærheten av det historiske Røde fort i Delhi, et tett befolket område nær en metrostasjon. Politiet sa at årsaken til eksplosjonen fortsatt er under etterforskning, mens Mumbai og Uttar Pradesh ble satt i høy beredskap.

Rundt 20 personer ble skadet da ambulanser og redningsmannskaper rykket ut til ulykkesstedet. Flere biler og tre auto-rickshaws tok fyr, og bilder viste lemlestede kjøretøy spredt utover gaten.

Eksplosjon utløst i saktegående kjøretøy

Delhis politisjef Satish Golcha sa at eksplosjonen skjedde like før klokken 19.00, da et saktegående kjøretøy stoppet ved et trafikklys. Eksplosjonen skadet flere kjøretøy i nærheten og tvang politiet til å sperre av hele området.

Føderale etterforskere og innenriksdepartementet har blitt orientert, mens statsminister Narendra Modi kondolerer og ønsker de skadde god bedring. Vitner beskrev en "intens eksplosjon" som fikk folk til å løpe for å komme i sikkerhet. Nødetatene rykket ut med flere titalls ambulanser og fikk raskt slukket brannen.