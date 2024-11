Åtte klassiske Castlevania-spill blir dine gratis for alltid på Epic Games Store

HQ

Hvis du er en fan av metroidvania-spill, vil du garantert elske den gratis gaven Epic Games Store har i vente. Castlevania Anniversary Collection er nå tilgjengelig som et nytt gratisspill denne uken på Epic Games Store, og vil være tilgjengelig gratis frem til 21. november kl. 17:00 CET.

Selv om den er samlet under én tittel, består denne jubileumssamlingen av åtte klassiske Castlevania-spill, inkludert Kid Dracula, som aldri har hatt en engelsk lokalisering før denne utgivelsen. Den inneholder også den digitale boken History of Castlevania - Book of the Crescent Moon.

Den fullstendige listen over innholdet på Castlevania Anniversary Collection er som følger :



Castlevania



Castlevania II Simon's Quest



Castlevania III Dracula's Curse



Super Castlevania IV



Castlevania The Adventure



Castlevania II Belmont's Revenge



Castlevania Bloodlines



Kid Dracula (never released in English before)



History of Castlevania - Book of the Crescent Moon



Er du klar til å slå deg sammen med Belmont-familien mot ondskapens krefter igjen? Det er gratis!