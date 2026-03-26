Åtte PlayStation-studioer har lagt ned siden PS5 ble lansert - her er hele listen

HQ

I forrige måned var det mange PlayStation-fans som holdt pusten da de innså at Sony la ned Bluepoint bare noen få år etter at de hadde kjøpt dem. Allerede da skrev flere fremtredende analytikere at vi sannsynligvis ikke hadde sett det siste av Sonys negative kunngjøringer, og bare her om dagen kom den neste nedleggelsen i form av Dark Outlaw Games.

Kombinert med flere andre nylige nedleggelser fra Sonys side, kan det begynne å føles som om ganske mange førstepartsutviklere har blitt tvunget til å stenge butikken denne generasjonen, og det fikk Insider Gaming til å gå gjennom dem alle. Hvis du har en magefølelse av at Sony har lagt ned et urimelig antall utviklere - har du helt rett, for siden PlayStation 5 ble utgitt, har totalt åtte forsvunnet.

Her er den komplette listen over PlayStation Studios-utviklere som har blitt lagt ned siden 2020 :



2020 - Manchester Studio



2021 - Japan Studio



2023 - PixelOpus



2024 - London Studio



2024 - Firewalk Studios



2024 - Neon Koi



2026 - Bluepoint Games



2026 - Dark Outlaw Games



Dessverre er det ikke veldig sannsynlig at vi har sett slutten på Sonys studio-nedleggelser, så vi frykter at vi må legge til denne listen i god tid (selv om vi inderlig håper at vi ikke trenger det).