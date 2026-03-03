Åttedelsfinalene i FA-cupen: spilletider for alle helgens kamper og alle Premier League-lagene

HQ

Dette er en travel uke for engelsk fotball: rett etter 29. runde i Premier League, som spilles mellom tirsdag og torsdag, spilles femte runde i FA-cupen (åttendedelsfinalen) fra fredag til mandag 6.-9. mars.

I denne runden er det flere dueller med Premier League-lag, og vi starter med en gjentakelse av den samme duellen fra mandag, Wolves mot Liverpool. Andre Premier League-klubber i FA-cupens femte runde er Arsenal (mot Mansfield Town), Chelsea (mot Wrexham), Newcastle mot Manchester City, Leeds United (mot Norwich City), Fulham (mot Southampton) og West Ham mot Brentford.

Dato og klokkeslett for alle FA-cupkampene i femte runde

Fredag 6. mars



Wolves mot Liverpool - 20:00 GMT / 21:00 CET



Lørdag 7. mars



Mansfield Town mot Arsenal - 12:15 GMT / 13:15 CET



Wrexham mot Chelsea - 17:45 GMT / 18:45 CET



Newcastle United mot Manchester City - 20:00 GMT / 21:00 CET



Søndag 8. mars



Fulham mot Southampton - 12:00 GMT / 13:00 CET



Port Vale eller Bristol City mot Sunderland - 13:30 GMT / 14:30 CET



Leeds United mot Norwich City - 16:30 GMT / 17:30 CET



Mandag 9. mars



West Ham mot Brentford - 19:30 GMT / 20:30 CET



I fjor slo Crystal Palace ut Liverpool i FA-cupfinalen, da de allerede var slått ut. Tror du vi får se andre "gigant-drapsmenn" i denne runden av FA-cupen?