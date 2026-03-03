Sport
Åttedelsfinalene i FA-cupen: spilletider for alle helgens kamper og alle Premier League-lagene
Dette er helgens FA-cupkamper, rett etter Premier Leagues 29. runde midt i uken.
Dette er en travel uke for engelsk fotball: rett etter 29. runde i Premier League, som spilles mellom tirsdag og torsdag, spilles femte runde i FA-cupen (åttendedelsfinalen) fra fredag til mandag 6.-9. mars.
I denne runden er det flere dueller med Premier League-lag, og vi starter med en gjentakelse av den samme duellen fra mandag, Wolves mot Liverpool. Andre Premier League-klubber i FA-cupens femte runde er Arsenal (mot Mansfield Town), Chelsea (mot Wrexham), Newcastle mot Manchester City, Leeds United (mot Norwich City), Fulham (mot Southampton) og West Ham mot Brentford.
Dato og klokkeslett for alle FA-cupkampene i femte runde
Fredag 6. mars
- Wolves mot Liverpool - 20:00 GMT / 21:00 CET
Lørdag 7. mars
- Mansfield Town mot Arsenal - 12:15 GMT / 13:15 CET
- Wrexham mot Chelsea - 17:45 GMT / 18:45 CET
- Newcastle United mot Manchester City - 20:00 GMT / 21:00 CET
Søndag 8. mars
- Fulham mot Southampton - 12:00 GMT / 13:00 CET
- Port Vale eller Bristol City mot Sunderland - 13:30 GMT / 14:30 CET
- Leeds United mot Norwich City - 16:30 GMT / 17:30 CET
Mandag 9. mars
- West Ham mot Brentford - 19:30 GMT / 20:30 CET
I fjor slo Crystal Palace ut Liverpool i FA-cupfinalen, da de allerede var slått ut. Tror du vi får se andre "gigant-drapsmenn" i denne runden av FA-cupen?