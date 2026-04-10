Åttedelsfinalene i Monte-Carlo: Tidsplan med Alcaraz, Sinner, Zverev, Vacherot ... på fredag

Åttedelsfinalene i Monte-Carlo Masters spilles fredag 10. april, og Carlos Alcaraz og Jannik Sinner står fortsatt igjen etter sine - korte - skremsler torsdag, da begge tapte andre sett: Sinner tapte andre sett mot Tomas Machac, og avsluttet dermed sin rekke med strake sett i Masters 1000-turneringer, og Alcaraz tapte også andre sett mot Tomás Martín Etcheverry, men endte opp med å vinne sine kamper.

Fredag spilles også den første duellen mellom Joao Fonseca og Alexander Zverev, og det er tredje turnering på rad at den brasilianske tenåringen møter topp 3-spillere. Fonseca tapte for Sinner og Alcaraz, men var veldig konkurransedyktig mot dem, vil han være nok til å beseire verdens nummer 3? Hvis han vinner, kan han møte Sinner i semifinalen.

På den andre siden av braketten skrev Valentin Vacherot historie ved å bli den første monegaskeren som nådde kvartfinalen i Monaco Open, da han beseiret Hubert Hurkacz. Han møter Alex de Miñaur senere i dag, og vinneren kan møte Alcaraz eller Bublik i morgen.

Her er tidsplanen for Monte-Carlo Masters fredag 10. april:



Joao Fonseca mot Alexander Zverev: 11:00 CEST, 12:00 BST



Felix Auger-Aliassime mot Jannik Sinner: 12:10 CEST, 11:10 BST



Carlos Alcaraz mot Alexander Bublik: 13:20 CEST, 12:20 BST



Valentin Vacherot mot Alex de Miñaur: 14:30 CEST, 13:30 BST

