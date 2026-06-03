Atten dyr, fugler og insekter er nominert til å bli avbildet på fremtidige britiske pengesedler

HQ

Storbritannia ønsker å bytte ut historiske personer med fredede dyr og planter på sine pengesedler, og vi har valgt ut atten dyr. Noen store, noen små. Noen med vinger og fjær, andre med pels, og noen få med slimete hud og blanke skjell.

De atten dyrene som er igjen på listen, vil bli stemt frem av publikum for å kåre vinnerne, som vil bli plassert på de nye 5-, 10-, 20- og 50-pundssedlene. Listen er delt inn i tre kategorier: pattedyr , fugler, amfibier, insekter og fisk. Finalistene på listen er som følger :

Pattedyr



Flasknosedelfin



Brun hare



Europeisk pinnsvin



Gråsel



Mår



Rødrev



Fugler



Havørn



Låveugle



Isfugl



Lundefugl



Stor hakkespett



Storspove



Amfibier, insekter og fisk



Buff-tailed humle



Basking hai



Atlantisk laks



Vanlig frosk



Keiserlibelle



Myrkleggersommerfugl



Publikum kan stemme på to av sine favoritter fra hver av de tre kategoriene før avstemningen avsluttes 3. juli. Bare én skapning vil bli presentert per seddel, så dessverre er det ikke alle som vil vinne. Ikke at dyrene vil legge merke til det eller bry seg om det.