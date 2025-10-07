Åttendedelsfinalene i FIFA U-20-VM og hvordan du ser dem

HQ

U-20-VM i fotball går videre til utslagsrundene i dag, med åttendedelsfinaler som spilles fra tirsdag til torsdag kveld i Chile. Det tidligere FIFA World Youth Championship, med spillere under 20 år, fotballens fremtidige ansikter (spillere som Messi eller Haaland spilte først i disse turneringene), arrangeres annethvert år.

Du kan nå se listen over kamper fra åttendedelsfinalen, som finner sted denne uken :



Ukraina mot Spania: Tirsdag 7. oktober, 21:30 CET, 20:30 BST



Chile mot Mexico: Onsdag 8. oktober, kl. 01:00 CET, 00:00 BST



Colombia mot Sør-Afrika: Onsdag 8. oktober kl. 21:30 CET, 20:30 BST



Argentina mot Nigeria: Onsdag 8. oktober kl. 21:30 CET, 20:30 BST



Paraguay mot Norge: Torsdag 9. oktober kl. 01:00 CET, 00:00 BST



Japan mot Frankrike: Torsdag 9. oktober kl. 01:00 CET, 00:00 BST



USA mot Italia: Torsdag 9. oktober kl. 21:30 CET, 20:30 BST



Marokko mot Sør-Korea: Fredag 10. oktober kl. 01:00 CET, 00:00 BST



Kvartfinaler følger i helgen, semifinaler onsdag og torsdag, og finalen spilles lørdag 18. oktober.

Slik ser du FIFA U-20-verdensmesterskapet

Denne turneringen sendes gratis overalt via FIFA+-plattformen. Hvis ditt land er i åttedelsfinalene, er det imidlertid store sjanser for at disse kampene vil være tilgjengelige på dine respektive offentlige kringkastere.