Åttendedelsfinaler i EFL-cupen tirsdag og onsdag for Arsenal, Liverpool, Chelsea, Wrexham...
De fleste er fra Premier League, men det er fortsatt en fra fjerdedivisjon...
Etter europeisk action i forrige uke, er det denne uken tid for hjemlige konkurranser. I England spilles fjerde runde av EFL Cup (åttendedelsfinalene) mellom tirsdag og onsdag. Denne turneringen, også kjent som Carabao Cup eller Ligacupen, arrangeres før den viktigere FA-cupen, og gir fortsatt mange klubber fra lavere divisjoner muligheten til å møte toppklubbene i Premier League.
I forrige runde slo fjerdedivisjonsklubben Grimsby Town ut Manchester United, for eksempel...
I åttendedelsfinalen er 11 fra Premier League, to fra andredivisjon Championship(Wrexham, Swansea), to fra League One (Cardiff City, Wycombe) og én fra League Two (Grimsby).
Tirsdag 28. oktober
- Grimsby Town mot Brentford: 19:45 GMT, 20:45 CET
- Wycombe mot Fulham: 19:45 GMT, 20:45 CET
- Wrexham mot Cardiff City: 20:00 GMT, 21:00 CET
- Swansea mot Manchester City: 19:45 GMT, 20:45 CET
Onsdag 29. oktober
- Arsenal mot Brighton: 19:45 GMT, 20:45 CET
- Liverpool mot Crystal Palace: 19:45 GMT, 20:45 CET
- Wolverhampton Wanderers mot Chelsea: 19:45 GMT, 20:45 CET
- Newcastle mot Tottenham: 20:00 GMT, 21:00 CET
I fjor vant Newcastle United sitt første store trofé noensinne, da de slo Liverpool. Forventer du en ny "gigant-killer" i denne runden?