Sport

Åttendedelsfinaler i EFL-cupen tirsdag og onsdag for Arsenal, Liverpool, Chelsea, Wrexham...

De fleste er fra Premier League, men det er fortsatt en fra fjerdedivisjon...

HQ

Etter europeisk action i forrige uke, er det denne uken tid for hjemlige konkurranser. I England spilles fjerde runde av EFL Cup (åttendedelsfinalene) mellom tirsdag og onsdag. Denne turneringen, også kjent som Carabao Cup eller Ligacupen, arrangeres før den viktigere FA-cupen, og gir fortsatt mange klubber fra lavere divisjoner muligheten til å møte toppklubbene i Premier League.

I forrige runde slo fjerdedivisjonsklubben Grimsby Town ut Manchester United, for eksempel...

I åttendedelsfinalen er 11 fra Premier League, to fra andredivisjon Championship(Wrexham, Swansea), to fra League One (Cardiff City, Wycombe) og én fra League Two (Grimsby).

Tirsdag 28. oktober



  • Grimsby Town mot Brentford: 19:45 GMT, 20:45 CET

  • Wycombe mot Fulham: 19:45 GMT, 20:45 CET

  • Wrexham mot Cardiff City: 20:00 GMT, 21:00 CET

  • Swansea mot Manchester City: 19:45 GMT, 20:45 CET

Onsdag 29. oktober


  • Arsenal mot Brighton: 19:45 GMT, 20:45 CET

  • Liverpool mot Crystal Palace: 19:45 GMT, 20:45 CET

  • Wolverhampton Wanderers mot Chelsea: 19:45 GMT, 20:45 CET

  • Newcastle mot Tottenham: 20:00 GMT, 21:00 CET

I fjor vant Newcastle United sitt første store trofé noensinne, da de slo Liverpool. Forventer du en ny "gigant-killer" i denne runden?

