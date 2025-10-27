Åttendedelsfinaler i EFL-cupen tirsdag og onsdag for Arsenal, Liverpool, Chelsea, Wrexham...

HQ

Etter europeisk action i forrige uke, er det denne uken tid for hjemlige konkurranser. I England spilles fjerde runde av EFL Cup (åttendedelsfinalene) mellom tirsdag og onsdag. Denne turneringen, også kjent som Carabao Cup eller Ligacupen, arrangeres før den viktigere FA-cupen, og gir fortsatt mange klubber fra lavere divisjoner muligheten til å møte toppklubbene i Premier League.

I forrige runde slo fjerdedivisjonsklubben Grimsby Town ut Manchester United, for eksempel...

I åttendedelsfinalen er 11 fra Premier League, to fra andredivisjon Championship(Wrexham, Swansea), to fra League One (Cardiff City, Wycombe) og én fra League Two (Grimsby).

Tirsdag 28. oktober



Grimsby Town mot Brentford: 19:45 GMT, 20:45 CET



Wycombe mot Fulham: 19:45 GMT, 20:45 CET



Wrexham mot Cardiff City: 20:00 GMT, 21:00 CET



Swansea mot Manchester City: 19:45 GMT, 20:45 CET



Onsdag 29. oktober



Arsenal mot Brighton: 19:45 GMT, 20:45 CET



Liverpool mot Crystal Palace: 19:45 GMT, 20:45 CET



Wolverhampton Wanderers mot Chelsea: 19:45 GMT, 20:45 CET



Newcastle mot Tottenham: 20:00 GMT, 21:00 CET



I fjor vant Newcastle United sitt første store trofé noensinne, da de slo Liverpool. Forventer du en ny "gigant-killer" i denne runden?