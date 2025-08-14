Gamereactor

nyheter
John Wick: Ballerina

Au da... John Wick: Ballerina gikk med et tap på 94 millioner dollar

Til tross for franchisens suksess, har spinoffen vært langt mindre vellykket i kommersiell forstand.

HQ

Lionsgate hadde håpet at selv John Wick spin-off-filmer som Ballerina ville bli en kassasuksess, spesielt etter at John Wick: Chapter 4 tjente inn nesten en halv milliard dollar på kino. Det har imidlertid vist seg at det å knytte en film til "John Wick-universet" ikke er nok til å trekke publikum til kinoene, og spin-off-filmen Ballerina rapporteres nå å ha tapt 94 millioner dollar for Lionsgate. Geektyrant rapporterer dette etter Lionsgates siste inntjeningssamtale :

"Fans fikk mange tilbakekallinger fra serien, inkludert opptredener fra Ian McShane, Anjelica Huston og avdøde Lance Reddick i hans siste filmrolle. Til og med Keanu Reeves dukker opp som John Wick, et øyeblikk som det ble drillet kraftig med i trailerne, men hans begrensede tid på skjermen var ikke nok til å trekke de vanlige tilskuerne. Ved slutten av sin spilleperiode hadde Ballerina spilt inn 132 millioner dollar på verdensbasis mot et rapportert budsjett på 90 millioner dollar. Ikke forferdelig, men når du sammenligner det med John Wick: Chapter 4s 447,3 millioner dollar, er forskjellen tydelig."

Dyre satsinger, og det er lite sannsynlig at vi får se Ana de Armas som ballettmorder igjen.

John Wick: Ballerina
Ikke mer dansing!

