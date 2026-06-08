Audi avduker den slående (og begrensede) superbilen Nuvolari

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Selv om vi visste at Audi jobbet med noe raskt, dyrt og dristig, ser det ut til at den faktiske avsløringen av Nuvolari har overrasket mange.

Den nye superbilen er bygget på samme grunnlag som Lamborghini Temerario, men den bruker en ny versjon av deres 4,0-liters V8-hybriddrivlinje med to turboladere.

Den største forskjellen er ytelsen. Mens Temerario yter rundt 920 hestekrefter, øker Nuvolari effekten til hele 987 hestekrefter takket være reviderte hybridkomponenter og Audi-spesifikk tuning. Audi hevder en 0-100 kilometer i timen-sprint på 2,6 sekunder og en toppfart på over 350 kilometer i timen, noe som gjør den til den kraftigste bilen selskapet noensinne har bygget.

I motsetning til Temerario, blir Nuvolari imidlertid posisjonert som en ultra-eksklusiv halo-bil, med produksjon begrenset til bare 499 enheter på verdensbasis og priser som forventes å være betydelig høyere enn sin italienske fetter. Audi har allerede antydet at en konvertibel Spyder-versjon kan følge med sin egen separate produksjon.

Det er uklart når Nuvolari vil bli utgitt.