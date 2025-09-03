Audi har avduket sitt nye designspråk

HQ

Etter et par uheldige lekkasjer har Audi endelig avduket sitt nye designspråk som skal prege alle fremtidige biler, og det ble gjort ved hjelp av sportsbilen Concept C, som ser radikalt annerledes ut enn omtrent alt Audi noen gang har gjort. Tanken er at Concept-C skal forvandles til en produksjonsbil som Audi ønsker å erstatte R8 med, eller TT.

Fra den offisielle pressemeldingen:

"Den vertikale rammen danner sentrum av den nye fronten, hvorfra hele kjøretøyets strukturelle volum utvikler seg. Inspirert av Auto Union Type C (1936) og tredje generasjon Audi A6 (2004), har den en klar, oppreist form som formidler tilstedeværelse og identitet. Den er en progressiv tolkning av Audis arv, viser Audi-ringene og integrerer fremtidsrettet teknologi. En sterk skulderlinje definerer volumet på den toseters sportsbilen. Proporsjonene er et resultat av en sentral batterilayout. Hytta strekker seg langt bakover og sitter godt på karosseriet. For første gang brukes en elektrisk inntrekkbar hardtop på en Audi roadster. Den består av to takelementer som gjør at bilen beholder en monolittisk form, samtidig som den gir en åpen kjøreopplevelse. Bak understreker rene overflater og horisontale lameller bilens sportslige karakter.

Audi Concept C introduserer en ny lyssignatur med fire horisontalt plasserte elementer i hver frontlykt og baklykt. Dette designelementet vil definere Audis visuelle identitet både dag og natt, og sørger for en umiskjennelig tilstedeværelse på veien. Eksteriøret til Audi Concept C presenteres i fargen "Titanium". Den fremkaller varm, teknisk eleganse og er inspirert av glansen i metallet som bærer dens navn - et materiale som legemliggjør presisjon, letthet og styrke."

Hva synes du om fremtidens Audi-bil-design?