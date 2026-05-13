Audi har avslørt sitt nye Q9-interiørkonsept

HQ

Audi har endelig vist frem sitt nye interiørkonsept, som skal debutere i den dyre, eksklusive og luksuriøse Q9. Det er satt til å bli den største SUV Audi noensinne har bygget med alternativer for enten seks eller syv seter, og med en valgfri andre rad med kaptein stoler, som ser veldig lounge-aktig i disse første bildene.

Audi introduserer også for første gang elektrisk betjente dører, noe som betyr at Q9 bokstavelig talt kan åpne og lukke seg selv ved hjelp av nøkkelen, berøringsskjermen eller MyAudi-appen. I tillegg kommer et nytt panoramaglastak med valgfri gjennomsiktighet, 84 lysdioder integrert i taket og et Bang & Olufsen-lydanlegg med 22 høyttalere og "4D" setetransdusere som vibrerer i takt med musikken.

Den blanke pianosvarten ser ut til å være borte, erstattet med mer matte overflater og teksturerte tekstiler. Full utvendig avsløring er planlagt for juli, med Q9 forventes å treffe utstillingslokaler før utgangen av 2026 som Audi ' s nye flaggskip SUV for det Amerikanske markedet.