Audi har bygget en ny V16-superbil

Møt Lucca, en splitter ny V16-superbil fra Audi, men den er faktisk en slags hyllest til bilen med samme navn fra 1935, bygget av Audi (den gang Auto Union) for å slå Mercedes' i et hastighetsrekordløp på land, der den oppnådde forbløffende 326 kilometer i timen.

Inspirasjonen den gang kom fra datidens Grand Prix-biler, og Audi har brukt den silhuetten til å lage denne oppdaterte Luccaen, utstyrt med en 6,0-liters V16 med kompressor som yter 520 hestekrefter.

I følge Top Gear veier den bare et tonn, og er bygget for å kjøre fort i en rett linje. Den er åpenbart et unikum bestilt av Audio Tradition, og det tok tre år å bygge den sammen med Crosthwaite & Gardiner.

Du kan se den nedenfor.