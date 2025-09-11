Audi har kansellert alle planer for den elektriske RS6 Den ene etter den andre av de mest omtalte, kommende elektriske prestasjonsbilene blir kansellert i produksjon. Sist ut: EV RS6...

HQ I rekken av skrinlagte elbilprosjekter (spesielt elektriske prestasjonsbiler som har blitt skrinlagt i puljer det siste året), kommer her nok et. Audi kunngjør at de skrinlegger planene for den kommende RS6 Etron som ble vist. Ifølge Top Gear Magazines kilder er årsaken at de mer potente modellene i Etron-segmentet selger svært dårlig, og at Audi ikke ser noen fremtid for en eventuell RS6-modell med elektrisk drift. Ifølge samme kilde betyr imidlertid ikke dette at den bensindrevne RS6 vil forsvinne, tvert imot jobber Audi tilsynelatende med neste generasjon, og det ryktes at den kan bli utstyrt med en V6 med twin-turbo i stedet for V8 som sitter i modellen i dag. Nå er det nok.