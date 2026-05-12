Audi R8 kan komme tilbake i fremtiden

Til tross for at noen rapporterte at Audi R8 kunne komme tilbake så tidlig som neste år, har det siden blitt avkreftet, og det er for tiden ikke nye planer om å fortsette utviklingen på deres ikoniske superbil.

Men det betyr ikke at R8 ikke kan komme tilbake i fremtiden. Audi Sport-sjef Rolf Michl sa til Go Auto at selv om det er mulig, avhenger det av noen få viktige utviklingstrekk.

For det første må det være en plug-in hybrid i stedet for bare utstyrt med en forbrenningsmotor, men enda viktigere, det må være en skikkelig business case, ikke bare noe som er bygget for å øke merkeverdien :

"I virkelig utfordrende tider - og vi har snakket om reguleringer og svært kostnadskrevende utvikling - må hver bil være et business case. Det ville ikke gi mening å bare beregne, la meg si, en merkevareleveringseffekt ... du må virkelig se at intense utgifter har en gyldig sjanse til å realisere den spesifikke inntjeningen."

Hvis det skulle skje, er det veldig mulig at det ville være basert på Lamborghini Temerario, akkurat som originalen var basert på Gallardo.