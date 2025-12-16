Audi Revolut kunngjorde som rebranding av Formel 1-team, lover fordeler for Revolut-brukere

HQ

Formel 1 2026 vil inneholde elleve lag på nettet, inkludert ett helt nytt (Cadillac), samt et nåværende lag som forvandler navn og merkevarebygging: Kick Sauber forvandles til Audi, og mer spesifikt, Audi Revolut F1 Team, som er det offisielle navnet på teamet, som bærer navnet på banken Revolut, hovedsponsoren. Teamet vil være basert i Tyskland, Storbritannia og Sveits.

Kunngjøringen av sponsoratet fra Revolut gjenspeiler at banken "deler ambisjonen om innovasjon, ytelse og kontakt med et mangfoldig, internasjonalt publikum", og partnerskapet vil gi app-baserte fordeler for Revolut-brukere, i tillegg til å integrere Revolut Pay i Audis nettbutikk.

Det som ikke endres fra Kick Sauber, er førerne: Nico Hulkenberg og Gabriel Bortoleto. Teamets sjef, Jonathan Wheatley, blir også værende i teamet, med det nye tilskuddet av Mattia Binotto som leder for Audi F1-prosjektet, som tidligere var i Ferrari.

Teamet har også bekreftet at den offisielle lanseringen av teamet vil finne sted i Berlin 20. januar 2026, med avsløring av løpsdrakten.