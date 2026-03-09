Audi-sjefen sier at bensindrevne biler fortsatt har en fremtid

HQ

Elbiler blir stadig billigere, de har lengre rekkevidde og lades raskere, men det ser ut til at mange markeder fortsatt ikke er klare til å legge bensinbilen bak seg. Dette er bevist gjennom et vaklende salg av elbiler i enkelte markeder, selv om dette ikke gjenspeiles i alle produsenters salg. Denne usikkerheten har imidlertid tilsynelatende overbevist Audi-sjef Gernot Döllner om at bensindrevne biler "har en fremtid".

På et nylig mediearrangement (gjennom Car and Driver) sa Döllner følgende :

"Drivlinjekonseptene vil definitivt svinge tilbake til [forbrenning]. Det er det vi ser akkurat nå, og jeg vet ikke om batterielektrisk vil komme tilbake så raskt. Markedene er så dynamiske, og hvert marked har sin spesialitet", sier han. "USA har disse robuste SUV- og pickup-segmentene, et forbrukerlandskap som er ganske ICE-tungt. Kina ligger langt fremme når det gjelder batterielektriske biler, men har en tilbakevending til biler med utvidet rekkevidde (EREV) og til og med ladbare hybrider. Det er mye dynamikk, så det er ikke så lett å si hvor veien går."

Audi trakk seg nylig fra løftet om å være helelektrisk innen 2033, og innrømmet den gang at det amerikanske markedet spiller en stor rolle i den beslutningen. Det ser imidlertid ut til at de vil opprettholde et jevnt tempo i utviklingen av elbiler, men også fokusere på hybrider og vanlige bensindrevne modeller:

"Jeg ser ikke nødvendigvis nye plattformer. Men jeg ser en videreutvikling av plattformene for å bringe neste nivå av elektronikk og en viss grad av hybridisering."