Audi vil ikke droppe planene om elektriske sportsbiler til tross for Porsches problemer

Audi har jobbet med å forvandle konseptbilen Concept C til det som noen mener er en elektrisk åndelig etterfølger til den legendariske TT, men Porsches problemer på elbilområdet har skapt tvil om Audis langsiktige engasjement.

Mer spesifikt er dette tilsynelatende fordi det ryktes at Audis Concept C skulle være basert på Porsches 718-plattform, men Porsche har, som tidligere rapportert, droppet planene om å utvikle elektriske sportsbiler fremover.

Men i et internt brev fra Audi-direktør Gernot Döllner (gjennom Auto Car) har bekreftet at "C-Sport" vil gå videre, og at dette fortsatt ligger i pipen fra sjefsdesigner Massimo Frascella.

Concept C har imponert tilskuere i lang tid nå takket være sin slående design, som du kan se nedenfor.