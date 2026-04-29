Audi viser frem en ny, vill elbil-SUV som bare finnes i Kina

Ok, så "AUDI" er faktisk ikke "Audi" slik vi kjenner det, men snarere et undermerke som kun finnes i Kina, og som til nå bare har lansert én modell. Det er imidlertid et veldig annerledes designspråk, og et som mange ønsker å se implementert andre steder.

Nå har de avduket sin andre modell (gjennom Top Gear), AUDI E7X, en elektrisk SUV i full størrelse som måler over fem meter i lengde. Ikke bare det, den er også en skikkelig high-end-bil, med en bakhjulsdrevet versjon med rundt 402 hestekrefter, eller en firehjulsdrevet variant med 671 hestekrefter, og en 0-100 kilometer i timen på 3,9 sekunder.

Den har en 900-volts arkitektur, og en estimert rekkevidde (i henhold til Kinas CLTC-standard) på 750 kilometer. Innvendig er det en 27-tommers panoramaskjerm foran, og en "executive layout" med fire seter.

Audi har ennå ikke kommentert om "AUDI"-modeller etter hvert vil finne veien til ulike markeder, men det virker ikke sannsynlig for øyeblikket. Du kan se modellen nedenfor: