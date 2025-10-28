Audio-Technica ATH-ADX7000 er det japanske merkets mest luksuriøse hodetelefoner til dags dato

HQ

Hodetelefonteknologien har alltid vært i stadig utvikling, men det siste tiåret har den utviklet seg enda mer med nye trådløse og støyreduserende teknologier. Den japanske veteranprodusenten Audio-Technica har imidlertid nettopp introdusert sine to nyeste modeller i begge ytterpunktene av musikelskernes sortiment, og de viderefører det de er best på: ren, tradisjonell design.

Begge med kabel, begge med fokus på lyden de produserer, bare med ulike formål og byggekvalitet.

For audiofile er kanskje ikke ATH-ADX5000 nok lenger. Audio-Technica introduserer nå ATH-ADX7000, deres toppmodell blant hodetelefonene. Med en True Open-Air-design som kontrollerer luftstrømmen for å redusere resonans, trykk og tretthet, og med HXDT-teknologi (High-Concentricity X Dynamic Transducer) sammen med høypresisjonselementer, har det nye flaggskipet som mål å produsere den mest naturlige lyden noensinne.

Audio-Technicas ATH-ADX7000 koster deg kanskje noen kroner, men du må spare litt mer hvis du vil oppbevare dem i dette vakre luksusetuiet.

For personlig lyd, studioovervåking og DJ-bruk feirer merket også den ti år gamle ATH-M50x med lanseringen av ENSO Limited Edition. Kun 5000 enheter vil bli solgt av Audio-Technica ATH-M50xENSO, som kommer med et eksklusivt svart belegg og sumi-blekkmønster for å ytterligere skille den allerede kjente og elskede originalmodellen, som kom med 45 mm drivere og 90º sammenleggbare telefoner.

Audio-Technica ATH-M50xENSO er ganske fleksible for DJ-bruk og annen hardcore-bruk.

Bortsett fra lydformål, farge og kvalitet, kommer den store forskjellen, ettersom Audio-Technica ATH-ADX7000 nettopp er lansert til en veiledende pris på 3 499 euro, mens Audio-Technica ATH-M50xENSO Limited Edition snart vil selges til en veiledende pris på 199 euro.

Har du prøvd Audio-Technica-hodetelefonene ennå? Fra hvilket produktsortiment og budsjettspektrum?