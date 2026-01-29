Audio-Technica ATH-M50x DJ-hodetelefoner

Hodetelefonene Audio-Technica ATH-M50x har i lengre tid representert den prestisjetunge japanske produsentens innstegsserie for DJ-er, fra amatør- og hjemme-DJ-bruk til lett profesjonell bruk. Disse hodetelefonene selges med andre ord til en svært konkurransedyktig pris på rundt £130 og beskrives av selskapet selv som "våre hodetelefoner for studio, gaming og hverdagsbruk", og kommer derfor ikke i nærheten av Audio-Technicas mer avanserte monitoreringsmodeller (opptil €3 000), og de tar heller ikke sikte på å snike seg inn blant de mest populære hodetelefonene som er dedikert med kropp og sjel til profesjonelle DJ-er, og som er priset til €300 og oppover (Pioneer HDJ-X10 og co.).

Og nettopp fordi de befinner seg i grenselandet, kan de være midt i blinken for mange.

Med den nylige kunngjøringen av den begrensede utgaven av Audio-Technica ATH-M50xENSO, og selv om originalene allerede har noen år på baken, fikk vi muligheten til å sette dem på prøve. Så jeg tilbrakte en måned med å lytte til musikk og spille videospill, men fremfor alt med å være DJ i 20-30 timer, med disse øreklokkene.

ATH-M50x oppfyller de tre første kravene jeg stiller til hodetelefoner beregnet for miksing uten å bli svett. For det første: De er lette (285 gram per enhet uten kabler; etter min mening bør de ikke overstige 300 g). For det andre: De er fleksible og motstandsdyktige (selv om jeg ikke har mishandlet dem for mye, holder øreputene, som er utskiftbare, foreløpig godt uten å forringes, og koppene kan enkelt brettes 90º, om enn ikke jevnt, noe som er ideelt hvis du DJ-er med monitorer med ett øre fritt). For det tredje: Kablene er holdbare (og jeg sier "kabler" fordi de heldigvis leveres med ikke mindre enn tre kvalitetskabler: den typiske 1,2 meter lange kabelen, en alternativ 3 meter lang kabel og en annen kveilet kabel som varierer mellom de to lengdene, alle med sikkerhetslås på enheten). Hvorfor skal jeg ha en tre meter lang kabel? Nesten alle DJ-er vil stille seg dette spørsmålet uten å kunne svare på det, med tanke på den vanlige avstanden til mikseren eller kontrolleren, men for musikkelskere eller studioprodusenter kan de tre meterne være nyttige for å nå kildene.

Når det er sagt, og før jeg kommer inn på lyden, og mer enn sannsynlig rettferdiggjort av prisen, etterlater ikke de utvendige materialene (grunnleggende plast) et godt inntrykk på øyet eller ved berøring, uansett hvor godt de har prestert for meg i denne relativt korte perioden. Når det er sagt, forventer jeg at øreputene og hodebøylen vil sprekke og forringes i løpet av noen måneder. Og en helt personlig klage på komforten, som jeg ikke vet om mange andre har opplevd: Hodebøylen glir fremover, i hvert fall på min heldigvis godt befolkede skalle. Og hvis du er som meg, nikker med hodet i takt og rister mer på hodet når et spesielt vanskelig eller energisk parti kommer på, anbefaler jeg at du prøver dem i en butikk før du kjøper dem, for du vil ikke at de skal gli ned over øynene dine, gå glipp av en miks eller, enda verre, falle på utstyret ditt.

Audio-Technica ATH-M50x leveres med en praktisk bæreveske i kunstskinn ... og tre kabler!

Det betyr ikke at de ikke er komfortable, snarere tvert imot. Jeg er vant til hodetelefoner med aktiv støyreduksjon, som JBL Tour One M3 eller mine gode, gamle Sony WH-1000XM3, og jeg synes både lettheten og måten de sitter på hodet på er veldig behagelig, i tillegg til at de etter min mening ikke utøver for mye trykk fra hodebøylen og ørekoppene, som klemmer seg forsiktig rundt hodet. Til tross for at de ikke har noen ekstra elektronikk eller batterier, kan de imidlertid bli litt varme etter de første to timene.

Sist, men ikke minst, høres de ganske bra ut i forhold til prisen. Du vil finne bedre resultater både fra Audio-Technica selv (for eksempel luksusen til den åpne ATH-ADX7000 og dens fettere, som vil røre deg til tårer) og fra konkurrentene, men neppe på dette prispunktet. De er gode som "mine første studiohodetelefoner" og anbefales også på det sterkeste som DJ-hodetelefoner så lenge det ikke er ditt daglige eller ukentlige yrke i en klubb. Hvorfor er de det? Fordi klarheten er over gjennomsnittet, fordi de separerer ganske godt (viktig for å orientere seg i miksene) og fordi de, selv om de er noe fargede med ren, men ikke overdrevet bass (i motsetning til den legendariske Sennheiser HD 25) og noe uregelmessig diskant, ikke dreper mellomtoner og vokal fullstendig. Frekvensresponsen er imidlertid 15-28 000 Hz, noe som er en smule begrenset.

Av alle disse grunnene vet du nå om de er noe for deg. Hodetelefonene Audio-Technica ATH-M50x er fortsatt et veldig godt alternativ for DJ-er (du bør ikke prøve noe lavere) eller for småskalaproduksjoner/amatørproduksjoner. Komfortable, klare, praktiske, perfekt konstruerte og gir deg mye for pengene.

Audio-Technica ATH-M50x kan brettes og roteres 90° på to akser for å passe til alle teknikker og stiler.

Et godt alternativ for såkalte "hjemme-DJ-er".