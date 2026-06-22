Audio-Technica ATV-SG1 shotgun-mikrofon

Kanskje det er en generasjonsgreie, men det går meg også på nervene når en Reel dukker opp på Instagram og innholdsskaperen, uansett hvor interessant eller morsom historien måtte være, holder en latterlig, liten klipsmikrofon på størrelse med en LEGO-kloss mellom fingrene. Jeg vet ikke hva du synes, men jeg sveiper umiddelbart videre til den neste.

Det er klart at lydkvaliteten er like viktig som bildekvaliteten, eller kanskje enda viktigere hvis stemmen vår betyr mer enn overfladiske tall, og både de som lager disse videoene (inkludert oss her hos Gamereactor) og produsentene av lydløsninger har innsett at det har vært en alvorlig mangel på alternativer på dette området. Å ta frem en klipsmikrofon og holde den opp mot munnen er ikke noen dårlig idé, siden du får enda bedre lydkvalitet og isolasjon, men av en eller annen grunn foretrekker vi å bruke klipsmikrofoner som klipsmikrofoner og stangmikrofoner som stangmikrofoner.

Hva om jeg vil slippe unna begge deler? I løpet av den siste måneden har vi testet Audio-Technica ATV-SG1 -shotgunmikrofonen grundig – et alternativ, unnskyld ordspillet, rettet mot innholdsprodusenter som kan være en gave fra himmelen for de som ikke vil at mikrofonen skal være synlig på kamera.

Og hva er egentlig en shotgun-mikrofon? Som navnet antyder, ligner formen og oppbyggingen på et gevær, for selv om disse mikrofonene ikke skyter, retter de seg mot målet og skaper en «kanoneffekt» (svært retningsbestemt lydopptak) for å ta opp det som befinner seg rett foran dem. Vanligvis er det deg.

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Før jeg går inn på detaljene, bør jeg understreke at modellen som er testet, er ATV-SG1 og ikke ATV-SG1LE; med andre ord fullversjonen (som vi anbefaler på det sterkeste) fremfor «lite»-versjonen. Med denne modellen får du standardfunksjoner du ikke vil gå glipp av, som det innebygde batteriet som varer opptil 24 timer, kontinuerlig forsterkningskontroll, -6 dB-sikkerhetssporet, lavfrekvensfilteret, samt innganger for hodetelefoner og eksterne enheter, i tillegg til et bredere dynamisk område og høyere følsomhet. Selv om den koster dobbelt så mye (rundt 200 euro sammenlignet med rundt 100), gir den fortsatt svært god valuta for pengene, så du bør utelukke LE-modellen med en gang og gå for SG1 hvis du er på utkikk etter en shotgun-mikrofon.

Når vi først har gjort dette skillet, er det avgjørende spørsmålet om en slik shotgun-mikrofon fungerer bra og er allsidig nok. Teknologien gjør underverker, men du får selvsagt ikke den samme klarheten og fylden som med en dedikert mikrofon plassert bare noen få centimeter unna, og vi måtte også se hvordan den presterer i ulike situasjoner.

Audio-Technica ATV-SG1 en var helt i sitt rette element på filmfestivalen i Cannes.

Og sannheten er at vi har vært helt begeistret. De siste ukene har vi testet Audio-Technica ATV-SG1 til intervjuer (som dere vet, vårt hovedfokus), en gruppe mennesker som snakket til kameraet, soloopptak (undertegnede tok den med til filmfestivalen i Cannes for ulike vlogger, inntrykk og videooppdateringer) og til og med for å fange opp lyden fra spilltester utenfor skjermen, blant annet.

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Resultatet er utmerket. Til tross for formatets begrensninger fremstår stemmen som fyldig og intim, og viktigst av alt: bakgrunnsstøyen holdes på et minimum. Faktisk har vi også testet « Audio-Technica ATV-SG1 » utendørs i svært vindfulle forhold (eksemplene fra Cannes), og den har prestert som en ekte profesjonell med standardinnstillingene, naturligvis beskyttet med vindskjermen som følger med i esken («dead cat» eller hva du nå kaller den).

Du kan se et av resultatene nedenfor. Legg merke til den subtile opptaket av omgivelseslyd, som gir en interessant effekt:

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Videre forhindrer den innebygde antivibrasjonsfestet inne i mikrofonarmen den typiske «dunk-dunk»-lyden som skyldes kamerabevegelser, mens den – siden dette er fullversjonen med eget batteri – utvider frekvensområdet og lydtrykknivået (SPL) for å fange opp flere detaljer. I denne sammenhengen har vi ikke hatt noen problemer i noen av endene av spekteret; verken med svært stille lyder (men godt rettet mot mikrofonen) eller med plutselige, svært høye lyder eller stemmer, og praktisk talt uten forstyrrelser.

Selv om den ser større ut på bildene, er Audio-Technica ATV-SG1 en svært kompakt mikrofon som får plass i vlogging-ryggsekken din.

Når det gjelder det siste punktet, opplevde vi riktignok ett enkelt, helt isolert problem. Under en av opptakene i Cannes la vi merke til en rekke avbrudd og knaselyder som forekom ganske regelmessig gjennom hele videoen. Vi kan ikke tilskrive dette 100 prosent til mikrofonen eller kablene, men vi hadde heller ikke opplevd lignende problemer med det Sony-kameraet tidligere. Uansett rapporterte vi problemet til produsenten og fulgte nøye med på påfølgende tester, og etter det opplevde vi ikke noe lignende igjen. Var det en slags uvanlig sterk forstyrrelse? Et opptaksproblem med kameraet? Siden vi har spilt inn i flere timer med denne mikrofonen, kan vi foreløpig ikke anse dette som en vesentlig ulempe i vår anmeldelse.

Faktisk, med mindre du er en lydpurist (og da har du allerede andre løsninger), er « Audio-Technica ATV-SG1 » en retningsmikrofon som, som innholdsskaper, vil gi deg en grad av allsidighet og frihet du ikke visste at du savnet. Lydkvaliteten når du vender mot kameraet er overraskende god for formatet, og balansen mellom omgivelseslyd og motivet er subtil og behagelig; dessuten vil du nå kunne ta opp for eksempel actionopptak, filmaktige opptak og sport, og lede seernes oppmerksomhet dit du retter linsen. Eller ganske enkelt mer kontekstuelle videoer der du vil ha hendene fri og er ute etter litt kontrollert omgivelseslyd. Alt dette i et svært kompakt og bærbart tilbehør som festes perfekt til kameraet, riggen eller stativet ditt via en kaldsko, og som kommer til en svært rimelig pris. Den er her for å bli i utstyrsvesken vår for begivenhetsdekning.