Audio-Technica avduker (og lanserer) sin nye platespiller for vinylentusiaster

Audio-Technica utnytter den pågående CES-messen, og etter å ha presentert sine hittil mest luksuriøse hodetelefoner, har Audio-Technica nettopp avduket AT-LP7X, deres nyeste helmanuelle, beltedrevne platespiller, som følger trenden (og etterspørselen fra audiofiler) etter minimalistisk, klassisk design og presisjonsteknikk.

Det nye bordet er bygget med førsteklasses materialer og en matt-svart finish, men viktigst av alt er den tunge 40 mm MDF-sokkelen og 20 mm akryltallerkenen som skal redusere resonans og vibrasjoner for renere og mer nøyaktig avspilling. Som et nikk til veteranfans er AT-LP7Xs J-formede tonearm i aluminium inspirert av klassiske Audio-Technica-modeller fra 1960- og 1970-tallet, mens enhetens to-aksede kardangoppheng med presisjonslagre skal sørge for lav friksjonssporing og utmerket stabilitet.



Når det gjelder kassetten som utfører den analoge magien, leveres den med en fabrikkmontert AT-VM95E på et AT-LT10-hodeskall, som ifølge produsenten leverer sterk kanalseparasjon og lav forvrengning. I tillegg kan pennen enkelt oppgraderes til en hvilken som helst modell i VM95-serien. Og apropos tilpasning, den leveres også med justerbar VTA, anti-skate-kontroll og ekstra motvektsstøtte.

Audio-Technica AT-LP7X er nå tilgjengelig til en veiledende pris på 799 euro.