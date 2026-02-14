Audio-Technica presenterer den hvite modellen AT-LP120XBT-USB platespiller

HQ

Audio-Technica er et ledende merke innen lydutstyr. Med vinylplatenes økende popularitet er platespillere, platespillere og annet lydutstyr mer etterspurt enn noensinne, og det japanske merket fortsetter å investere tungt i denne forretningsmodellen og presenterer den nye utgaven av platespilleren AT-LP120XBT-USB.

Denne nye modellen i hvit finish vil være eksklusivt tilgjengelig via Audio-Technicas offisielle nettside, og utvider designalternativene for en av merkets mest populære direktedrevne platespillere. Den nye fargekombinasjonen gir en ren, moderne estetikk til en modell som er kjent for sin ytelse, allsidighet og profesjonelt inspirerte funksjoner.

Den er designet for DJ-er og vinylentusiaster som verdsetter både lydkvalitet og stil, og tilbyr samme ytelse som den opprinnelige modellen (valgbare hastigheter på 33/45/78 o/min, high-fidelity-lyd med trådløs Bluetooth-teknologi og justerbar dynamisk anti-skating-kontroll), men har også fått en fornyet visuell identitet som passer perfekt inn i moderne oppholdsrom, kreative studioer og minimalistiske interiører.



Den nye Audio-Technica AT-LP120XBT-USB i hvitt er tilgjengelig i dag til en pris på €399. Kommer du til å kjøpe en?