Audio-Technica presenterer sine to nye mikrofoner, Atv-sg1 og Atv-sg1le

Det blir stadig vanskeligere å produsere innhold av høy kvalitet. Tidligere var en god mobiltelefon eller et godt kamera nok til å gjøre alt, men kvalitetskravene stiger, konkurransen øker, og utstyret vårt blir utdatert raskere enn noensinne. Heldigvis finnes det alltid alternativer for å oppgradere utstyret og levere bedre resultater.

Audio-Technica er lydspesialister og har lansert to nye mikrofoner som kan festes til kameraet for å forbedre lydkvaliteten på opptakene våre. Disse mikrofonene, som er utviklet for innholdsskapere og videografer, er modellene Atv-sg1 og Atv-sg1le.

Førstnevnte er "pro"-modellen, designet for profesjonelle, og har en low-cut-filterbryter for å dempe vindstøy, en forsterkningskontroll og en sikkerhetssporfunksjon som tar opp hovedlydnivået på venstre kanal og et backupspor på -6 dB på høyre kanal. Atv-sg1le-modellen er designet for YouTubere og har litt mer beskjedne spesifikasjoner, men er likevel profesjonell med et utvidet frekvensområde og et høyt maksimalt lydtrykk.

Audio-Technica Atv-sg1 vil være tilgjengelig til 199 € og 99 € for Atv-sg1le. Vil du prøve dem, eller er du fornøyd med ditt nåværende oppsett?