Audioguiden på Louvre-museet i Paris vil ikke lenger være kompatibel med Nintendo 3DS

Nintendo DS og etterfølgeren/oppgraderingen Nintendo 3DS var revolusjonerende konsoller som utvidet omfanget og mulighetene for bruk av spillkonsoller til tidligere uutforskede områder, som for eksempel kognitiv terapi med hjernetrening eller til og med kulturelle tjenester. Du vet kanskje ikke dette, men du kan be om en oppdatert audioguide til Louvre-museet i Paris (et av de største og mest imponerende museene i verden) for å følge det gjennom en New Nintendo 3DS.

For 6 euro ga museet deg en av sine Nintendo 3DS-konsoller som er spesielt forberedt på å tilby mer enn 30 timers lydkommentarer på ni språk, samt et kart over museet med geolokalisering, for å unngå å gå deg vill. Det parisiske museets nettsted indikerer at audioguiden på Nintendo 3DS vil opphøre å være i drift i september 2025, etter å ha tilbudt denne tjenesten i nesten 13 år, siden november 2013.

Synd, men kanskje er det mer et spørsmål om å tilpasse seg nye tider, ettersom den samme uttalelsen indikerer at de vil bli erstattet av et nytt system. Kanskje Nintendo Switch eller Nintendo Switch 2 nå blir de nye verktøyene for å rusle rundt og beundre underverkene i Louvre?