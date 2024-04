Auditionene begynner snart for det neste Like a Dragon.

HQ

Alle bør alltid være veldig forsiktige med nyheter som legges ut 1. april av åpenbare grunner, og derfor var vi litt tilbakeholdne da Ryu ga Gotoku Studio i forrige uke sa at de hadde noe å kunngjøre på 1. april. Men heldigvis ser det ut til å være sant, og i den siste episoden av Ryu ga Gotoku Studio TV avslørte studioet at de forbereder seg på å starte prøvespillingen til det neste spillet i serien.

Betyr dette at vi får Yakuza Kiwami 3? Nei, faktisk ikke, ettersom det ble spesifikt utpekt og avvist, selv om det ser ut til at det vil bli utgitt (takk Games Talk, oversatt av Gematsu).

før eller siden uansett, som regissør Masayoshi Yokoyama la til: "Jeg vil bare si at jeg tror vi kommer til å lage et Kiwami 3 på et eller annet tidspunkt. Jeg tror vi definitivt kommer til å gjøre det før eller senere."

Det virker sannsynlig at de vil lage en ny spinoff i den langvarige serien, eller at de kanskje har kommet lenger i utviklingen av en Like a Dragon: Infinite Wealth -oppfølger enn forventet. Med tanke på at det tok over tre år fra utgivelsen av Yakuza: Like a Dragon (i Europa, enda lenger i Japan) til Infinite Wealth, antar vi at det er dette mange fans håper på.