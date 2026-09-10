August 2026 regnes av EUs klimatjeneste som den varmeste måneden noensinne

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Den siste sommeren har vært ekstremt varm for mange over hele verden, med El Niño som har drevet opp temperaturene og ført til ofte ødeleggende miljøforhold. Vi har sett land som har blitt herjet av skogbranner og rammet av tørke, og alt dette har bidratt til at august 2026 nå regnes som den varmeste måneden noensinne av EUs Copernicus Climate Change Service.

Ifølge BBC News har august 2026 kommet på lik linje med den ekstremt varme juli 2023 som den varmeste måneden noensinne. Det nevnes at måneden lå 1,65 ℃ over nivåene før industrialiseringen, noe som betyr at den overskrider 1,5 ℃-grensen som mange land har blitt enige om å holde seg under for å holde klimaendringene innenfor rimelige rammer.

Det nøyaktige tallet for den globale gjennomsnittstemperaturen i august 2026 endte på 16,96 ℃, noe som teknisk sett er litt høyere enn de 16,95 ℃ som ble målt i juli 2023. Sommeren som helhet slo også rekorder i Europa, med temperaturer som til og med overgikk den ekstremt varme sommeren i 2003.

Når det gjelder hvor temperaturene hadde en tendens til å nå sitt høydepunkt, ble Frankrike hardest rammet, med deler av landet som opplevde en sommer som var 4 ℃ varmere enn vanlig.