Kirby and the Forgotten Land

August er ikke mer, men hvordan var det med Nintendos tilbud på Switch?

Kirby and the Forgotten Land - Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World, Drag x Drive, Shinobi: Art of Vengeance, Gradius Origins, Story of Seasons: Grand Bazaar og noen få andre.

Nintendo Switch 2 har vært ute i noen måneder nå, og enheten har solgt veldig bra. Men hva med spillene? Vi har hatt noen få etterlengtede titler, og mange eldre spill som allerede er tilgjengelige på andre plattformer.

Dessverre fortsatte august 2025 denne veletablerte trenden, siden Nintendo i sin egen video fremhever at spillene som er verdt å nevne, stort sett alle allerede er tilgjengelige på andre plattformer også.

Kirby and the Forgotten Land - Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World var en ganske stor greie og et godt spill, men det samme kan ikke sies om Drag x Drive. Heldigvis fikk vi også titler som Shinobi: Art of Vengeance, Gradius Origins og Story of Seasons: Grand Bazaar ... som alle er tilgjengelige på andre plattformer også.

Har Nintendo Switch 2 nok originalt nytt innhold? Fortell oss i kommentarfeltet nedenfor.

Kirby and the Forgotten Land

