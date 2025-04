Aurélio da Silva Pereira, speideren som oppdaget Cristiano Ronaldo og Figo, dør 77 år gammel

HQ

Aurélio da Silva Pereira, tidligere fotballtrener og speider i Sporting Clube de Portugal, er død i en alder av 77 år, melder klubben på sosiale medier. Han var spiller på juniornivå, deretter trener for ungdomslagene, men han huskes best som ansvarlig for spillerrekruttering og ungdomsutviklingsprogrammet, som han ledet fra 1988 til 2019, og er ansvarlig for å ha funnet talenter som Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Rui Patricio, Simao eller Rafael Leao.

Takket være hans arbeid har dusinvis av portugisiske spillere fått sitt gjennombrudd i profesjonell fotball, og mange har senere gått videre til andre, større klubber utenfor Portugal. Men de er fortsatt en stolthet i landet, og da Portugal vant europamesterskapet i 2016, var ti av spillerne oppdaget av ham, noe som ga dem kallenavnet "Aurélios". Dermed ble Aurélio en høyt elsket figur, ikke bare for Sporting CP-fansen, men for hele landet.

Aurélio da Silva har vunnet en rekke priser, blant annet medaljen for sportslig fortjeneste fra byen Lisboa i 2017, og UEFAs fortjenstorden i 2018 som en anerkjennelse for hans bidrag til utviklingen av portugisisk og europeisk fotball.